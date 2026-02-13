Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մեկ զոհ, վեց վիրավոր՝ Օդեսայի նավահանգստի վրա ռուսական ԱԹՍ-ի հետևանքով. փոխվարչապետ

Ռուսական հարվածների հետևանքները Օդեսայում, փետրվարի 12,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները Օդեսայում, փետրվարի 12,2026թ.

Օդեսայի մարզի նավահանգիստներից մեկում ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ևս վեցը՝ վիրավորվել, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։

«Ռուսաստանը զանգվածային հարվածներ է հասցրել նավահանգստային և երկաթուղային ենթակառուցվածքներին», - գրել է փոխվարչապետը՝ հավելելով, որ Դնեպրոպետրովսկի մարզի երկաթուղային ենթակառուցվածքները նույնպես հարձակման են ենթարկվել։

Վոլգոգրադ, ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքները, փետրվարի 13,2026թ.
Վոլգոգրադ, ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքները, փետրվարի 13,2026թ.

Ռուսական կողմի հաղորդմամբ էլ՝ Վոլգոգրադում և հարակից շրջաններում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով վնասվել են մի քանի բնակելի տներ, մեքենաներ, երեք մարդ վիրավորվել ու տեղափոխվել է հիվանդանոց:

Մարզի նահանգապետը նաև նշել է, որ անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են որոշ արդյունաբերական ձեռնարկությունների՝ առանց մանրամասներ հաղորդելու։

XS
SM
MD
LG