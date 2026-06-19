ՄԱԿ-ում Չինաստանի ներկայացուցիչը Իսրայելին կոչ է արել դադարեցնել Գազայում հրադադարի խախտումները

ՄԱԿ-ում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ֆու Ցոնգը Իսրայելին կոչ է արել դադարեցնել Գազայում հրադադարի խախտումները, այսօր հայտնել է Սինհուա պետական լրատվական գործակալությունը։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստում, որը նվիրված էր Գազայի հումանիտար իրավիճակին, Ֆու Ցոնգը հայտարարել է, որ Չինաստանը խորը մտահոգությամբ է հետևում Իսրայելի կողմից Գազայում ռազմական օկուպացիայի շարունակական ընդլայնմանը։
Ըստ Սինհուայի՝ Չինաստանը կոչ է անում բոլոր ներգրավված կողմերին, հատկապես՝ Իսրայելին, լիարժեքորեն պահպանել հրադադարի համաձայնագիրը և դադարեցնել այնպիսի անպատասխանատու գործողությունները, որոնք խախտում են այդ համաձայնությունը: