Մագդալենա Գրոնո․ ԵՄ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին

Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն Բաքվում էր, որտեղ խորհրդակցություններ է անցկացրել ադրբեջանցի գործընկերների հետ, մասնավորապես՝ նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևի, նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովի, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովի հետ։
«Մեր քննարկումները վերաբերում էին տարածաշրջանային գործընթացներին, Եվրոպական միություն-Ադրբեջան հարաբերություններին, տրանսպորտային և լոգիստիկ հնարավորություններին, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին, ինչպես նաև՝ Ադրբեջանում և Հայաստանում Եվրոպական միության առաջիկա բարձրաստիճան շփումների նախօրեին քննարկվելիք հարցերին։
Մենք համաձայնեցինք, որ կարևոր է պահպանել երկու երկրների միջև կայուն խաղաղության հաստատման ճանապարհին արձանագրված պատմական ձեռքբերումների արդյունքում ձևավորված դրական դինամիկան։ Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել այդ գործընթացին»,- X-ում գրել է Գրոնոն։