Lufthansa-ի հարյուրավոր չվերթներ չեղարկվել են օդաչուների գործադուլի պատճառով

Lufthansa-ի հարյուրավոր չվերթներ չեղարկվել են այսօր Գերմանիայի ամենամեծ ավիաընկերությունում օդաչուների գործադուլի պատճառով, որոնք պայքարում են իրենց կենսաթոշակի արտոնությունների համար։
Ընկերությունը հայտարարել է, որ մոտ 800 չվերթ է չեղարկվել, ինչը խաթարել է շուրջ 100 հազար ուղևորների ճանապարհորդական ծրագրերը։
Ընկերությունը նաև հույս է հայտնել, որ վաղը կվերադառնան սովորական գրաֆիկին։
Գործադուլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Գերմանիայի մայրաքաղաքում բացվում է «Բեռլինալե» ֆիլմերի փառատոնը, իսկ քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաները վաղը հավաքվում են Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի համար։