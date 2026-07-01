Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լուկաշենկոն համաներմամբ ազատ է արձակել 32 բանտարկյալի

Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հրամանագիր է ստորագրել՝ Անկախության օրվա նախօրեին ներում շնորհելով 32 բանտարկյալի, հայտնել է նախագահի մամուլի ծառայությունը։

Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության՝ նրանցից 28-ը դատապարտվել են ծայրահեղական հանցագործությունների համար՝ մեղադրանք, որը, որպես կանոն, առաջադրվում է Լուկաշենկոյի վարչակազմի ընդդիմախոսներին։

Անցած ամիսներին Լուկաշենկոն ազատ է արձակել հարյուրավոր մարդկանց՝ ԱՄՆ պատժամիջոցների մեղմացման դիմաց։

Բելառուսական «Վիասնա» իրավապաշտպան խմբի տվյալներով, սակայն, բանտերում շարունակում է մնալ ավելի քան 800 քաղբանտարկյալ։

XS
SM
MD
LG