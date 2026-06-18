Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լուկաշենկո․ «Իրավիճակը Ուկրաինայի հետ սահմանին խիստ լարված է»

«Իրավիճակը Բելառուսի հարավային սահմանից այն կողմ շարունակում է խիստ լարված մնալ»,- այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։

«1500 կիլոմետրանոց մեր հարավային սահմանն աննախադեպ հրդեհի մեջ է։ Սա էլ հենց պատասխանն է մեր որոշ զինվորականներին, որոնք պարբերաբար հարցնում են՝ արդյոք հարկավոր է հարավային սահմանի ուժեղացված հսկողություն իրականացնել, թե՞ ոչ։

Պատասխանը միանշանակ է՝ այո։ Մարդիկ մեզ իրենց հաշվին կերակրում են, որպեսզի մենք նրանց պաշտպանենք»,- հայտարարել է Լուկաշենկոն։


XS
SM
MD
LG