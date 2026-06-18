Լուկաշենկո․ «Իրավիճակը Ուկրաինայի հետ սահմանին խիստ լարված է»

«Իրավիճակը Բելառուսի հարավային սահմանից այն կողմ շարունակում է խիստ լարված մնալ»,- այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
«1500 կիլոմետրանոց մեր հարավային սահմանն աննախադեպ հրդեհի մեջ է։ Սա էլ հենց պատասխանն է մեր որոշ զինվորականներին, որոնք պարբերաբար հարցնում են՝ արդյոք հարկավոր է հարավային սահմանի ուժեղացված հսկողություն իրականացնել, թե՞ ոչ։
Պատասխանը միանշանակ է՝ այո։ Մարդիկ մեզ իրենց հաշվին կերակրում են, որպեսզի մենք նրանց պաշտպանենք»,- հայտարարել է Լուկաշենկոն։