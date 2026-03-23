Լոնդոնում հրեական համայնքին պատկանող շտապօգնության 4 մեքենա են հրկիզել

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Լոնդոնի հրեական համայնքին պատկանող շտապօգնության մեքենաների վրա գիշերային հարձակումը «խիստ ցնցող» է, և որ նման ատելությունը տեղ չունի հասարակությունում։
«Գիշերային հրկիզումը խորապես ցնցող հակասեմական հարձակում է։ Իմ մտքերը հրեական համայնքի հետ են, որն այս առավոտ արթնացավ այս սարսափելի լուրով։ Հակասեմիտիզմը տեղ չունի մեր հասարակությունում», - գրել է Սթարմերը X-ում։
Ոստիկանության հաղորդմամբ՝ Լոնդոնի հյուսիսում հրեական համայնքային կազմակերպությանը պատկանող չորս շտապօգնության մեքենա գիշերը հրկիզել են։