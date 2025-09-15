Լեհաստանը չեզոքացրել է կառավարական շենքերի վրայով թռչող անօդաչու սարքը և ձերբակալել Բելառուսի քաղաքացիների

Մատչելիության հղումներ

Լեհաստանի պետական պաշտպանության ծառայությունը չեզոքացրել է կառավարական շենքերի վրայով թռչող անօդաչու սարք, որը թռչում էր այդ թվում Պարկովա փողոցի և Բելվեդեր պալատի վրայով, հայտարարել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկը:

Տուսկը հավելել է, որ միջադեպի կապակցությամբ ձերբակալվել են Բելառուսի երկու քաղաքացի: Ոստիկանությունը հետաքննում է միջադեպի հանգամանքները։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Լեհաստանն իր տարածքում կործանել է ռուսական մի քանի անօդաչուներ, բանակը սա որակել է ագրեսիայի ակտ, որը իրական վտանգ է պարունակում ժողովրդի համար:


