Լարվածություն «Քաղաքացիական պայմանագրի» և «Ուժեղ Հայաստան»-ի միջև

Ազգային ժողովում իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» և ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան»-ի միջև որոշակի լարվածություն առաջացավ:
ՔՊ-ից Տարոն Չախոյանը ամբիոնից հայտարարեց, որ «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը նախօրեին իրենց անվանել է «չտես գյոռմամիշներ», ապա ինքը դիմեց ընդդիմադիր խմբակցությանը «գյոռմամիշներ» որակմամբ:
«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավարը դիմեց Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին և ըստ էության Տարոն Չախոյանին անվանեց «հորթ»:
Ռուբինյանը պահանջեց զերծ մնալ վիրավորանքներից:
Ավելի ուշ՝ նիստի ընդմիջման ժամանակ, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը միջանցքում մոտեցավ խորհրդարանի խոսնակին և առաջարկեց զրուցել:
Երբ նիստը վերսկսվեց, Ռուբինյանը Չախոյանին հրավիրեց ամբիոնից խոսելու: ՔՊ պատգամավորը կարճ խոսեց՝ ասելով, որ ընդամենը օգտագործել է նույն բառը, որն «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդն օգտագործել էր իրենց վերաբերյալ:
ԱԺ նախագահը հայտարարեց, որ սրանով միջադեպը սպառված է, և պատգամավորներին կոչ արեց մնալ բարեկրթության սահմաններում: