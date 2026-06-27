Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԿԸՀ նախագահը խնդրեց մերժել ԱԺ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող բոլոր դիմումները

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) նախագահ Վահագն Հովակիմյանը Սահմանադրական դատարանից խնդրեց մերժել ԱԺ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող բոլոր դիմումները:

Վահագն Հովակիմյանը իրավաչափ որակեց ընտրություններին արդյունքներն ամփոփող որոշումը: Ընդգծեց՝ այդ որոշումը կայացվել է Ընտրական օրենսգրքի պահպանմամբ, ուստի խնդրեց այդ դիմումները մերժել:

Սահմանադրական դատարանում այսօր շարունակվում է ընտրությունների արդյունքները վիճարկող քաղաքական 7 ուժերի դիմումների քննությունը, որը մեկնարկել է երեկ:

Դիմումների վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը հուլիսի 4-ին պետք է կայացնի։ Դա օրենքով նախատեսված ժամկետ է՝ դիմումների ստանալուց հետո, մուտքագրման օրվանից հետո՝ 15-օրյա ժամկետում, իսկ դիմումները անցած ուրբաթ են մուտքագրվել:

Հունիսի 7-ի ընտրությունների վերջնական արդյունքներով՝ ԱԺ են անցնում «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը, «Ուժեղ Հայաստան»-ը և «Հայաստան»-ը: Մանդատները բաշխվում են հետևյալ կերպ. ՔՊ՝ 64 մանդատ, «Ուժեղ Հայաստան»՝ 29 մանդատ, «Հայաստան» դաշինք՝ 12 մանդատ:


XS
SM
MD
LG