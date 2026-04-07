Կրակոցներ՝ Ստամբուլում Իսրայելի հյուպատոսարանի մոտ, կան զոհեր

Լրացված

Ստամբուլում Իսրայելի հյուպատոսարանի մոտ տեղի ունեցած կրակոցների միջադեպի հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, իսկ երկու ոստիկան վիրավորվել է։ Լուրը հաղորդում է «Ռոյթերզ»-ը։

Այլ լրատվամիջոցներ էլ հայտնում են երկու զոհի մասին՝ նշելով, թե նրանք հարձակվողներն են:

Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարն ասել է, որ Ստամբուլում տեղի ունեցած կրակոցների դեպքի երեք հարձակվողներից երկուսը եղբայրներ են եղել։

Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։

AFP-ն գրել է, որ ներկայումս Իսրայելի որևէ դիվանագետ Թուրքիայի տարածքում չի գտնվում։

Թուրքիայի արդարադատության նախարարը հայտարարել է, որ կրակոցների միջադեպի վերաբերյալ կիրականացվի մանրակրկիտ հետաքննություն։



