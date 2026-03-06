Մատչելիության հղումներ

Կոսովոյի նախագահը լուծարել է երկրի խորհրդարանը

Կոսովոյի նախագահ Վյոսա Օսմանին լուծարել է երկրի խորհրդարանը այն բանից հետո, երբ պատգամավորները չեն կարողացել համաձայնության գալ նոր նախագահի ընտրության հարցում։ Ակնկալվում է արդեն երրորդ ընտրությունները մեկ տարուց մի փոքր ավելի ժամանակահատվածում։

«Այս իրավիճակը լիովին կարելի էր կանխել։ Մեծ դժբախտություն է, որ այդ ներկայացուցիչները չընտրեցին ժողովրդի շահը», - լրագրողներին ասել է Օսմանին։

Այս քայլով երկիրը կրկին հայտնվում է քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որը սկսվել է անցյալ տարվա սկզբին անցկացված ոչ համոզիչ արդյունքով խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ինչն ի վերջո ստիպեց դեկտեմբերին անցկացնել արտահերթ ընտրություններ։


