Կոսովոյի նախագահը լուծարել է երկրի խորհրդարանը

Կոսովոյի նախագահ Վյոսա Օսմանին լուծարել է երկրի խորհրդարանը այն բանից հետո, երբ պատգամավորները չեն կարողացել համաձայնության գալ նոր նախագահի ընտրության հարցում։ Ակնկալվում է արդեն երրորդ ընտրությունները մեկ տարուց մի փոքր ավելի ժամանակահատվածում։
«Այս իրավիճակը լիովին կարելի էր կանխել։ Մեծ դժբախտություն է, որ այդ ներկայացուցիչները չընտրեցին ժողովրդի շահը», - լրագրողներին ասել է Օսմանին։
Այս քայլով երկիրը կրկին հայտնվում է քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որը սկսվել է անցյալ տարվա սկզբին անցկացված ոչ համոզիչ արդյունքով խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ինչն ի վերջո ստիպեց դեկտեմբերին անցկացնել արտահերթ ընտրություններ։