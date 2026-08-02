Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կոնջորյանը չպատասխանեց իր կնոջ աշխատավարձի վերաբերյալ հարցերին

Ավելացրեք մեզ Google-ում
ՔՊ պատգամավոր Հայկ Կոնջորյան, արխիվ
ՔՊ պատգամավոր Հայկ Կոնջորյան, արխիվ

«Քաղաքացիական պայմանագրից» Ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածու, նախորդ գումարման խորհրդարանում իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն այսօր անպատասխան թողեց իր կնոջ աշխատավարձի վերաբերյալ լրագրողների բոլոր հարցերը:

Շուշան Ալեքսանյանը 2024 թվականի նոյեմբերին դարձել է փոստային կապի ազգային օպերատոր «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի տնօրեն։ «Հայփոստ»-ն ամբողջությամբ պետական ընկերություն է։ Ըստ Ալեքսանյանի՝ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրի՝ այս պաշտոնում նրա տարեկան աշխատավարձը գերազանցում է 118 հազար դոլարը, ըստ այդմ՝ իշխանական պատգամավորի կինը պետական ընկերությունից ամսական ստանում է ավելի քան 3.6 մլն դրամ կամ մոտ 10 հազար դոլար աշխատավարձ։

Փաստացի, «Ազատության» հարցումներին «Հայփոստ»-ի և այն կառավարող Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության պատասխաններից հնարավոր չէ հասկանալ՝ որքանով է ընկերության տնօրենի մրցույթը եղել անաչառ ու մրցակցային: Պաշտոնական աղբյուրները հրաժարվել են նաև մանրամասնել՝ ինչպես է գոյացել «Հայփոստ»-ի տնօրենի աշխատավարձը:


XS
SM
MD
LG