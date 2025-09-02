«Մարտի 1»-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ու մյուսների դատավարությունն այսօր անցավ դռնփակ: Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը միջնորդություն ուներ, բայց ասաց` գաղտնի ռեժիմով պետք է քննվի:
Մյուս հարցը վերաբերում էր մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործով ապացույցներ կեղծելու համար մեղադրվող նախկին քննիչ Արմեն Հակոբյանի գործին: Նրա գործը քննող դատավոր Սարգիս Դադոյանը միջնորդել է Քոչարյանի գործը քննող դատավորին իրենց տրամադրել գործով ապացույցները, մասնավորապես` պարկուճները:
Այս երկու միջնորդությունները դատարանը քննեց փակ ռեժիմով: