Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիևում հայտնաբերել են Մոնակոյի պայթյունի գլխավոր կասկածյալի մարմինը

Կիևի մերձակայքում անցած գիշեր հայտնաբերվել է ուկրաինացի օլիգարխ Վադիմ Երմոլաևի դեմ հունիսի 30-ին Մոնակոյում տեղի ունեցած մահափորձի գործով անցնող գլխավոր կասկածյալի՝ Ուկրաինայի քաղաքացի Անաստասիայի Բերեզովսկայայի դին։

Ուկրաինացի իրավապահների պնդմամբ՝ կնոջ մահվան պատճառը հրազենային վնասվածքներն են։ Այս մասին տեղեկացնում է «Ուկրաինսկայա Պրավդա» պարբերականը։

Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ ոստիկանությունն արդեն իսկ ձերբակալել է կնոջ սպանության մեջ կասկածվող երկու անձանց։

Նրանցից մեկը Ուկրաինայի Գլխավոր հետախուզական վարչության գործող աշխատակից է, մյուսը՝ պաշտոնաթող իրավապահ։

XS
SM
MD
LG