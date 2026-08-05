Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիևում և հարակից շրջաններում ռուսական հարվածներից զոհվել է առնվազն 15 մարդ

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, օգոստոսի 5,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, օգոստոսի 5,2026թ.

Ռուսաստանի կողմից իրականացված հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով գիշերվա ընթացքում Կիևում և նրան հարակից մարզում զոհվել է առնվազն 15 մարդ, երկու տասնյակից ավելի մարդիկ վիրավորվել են, այսօր հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները:

«Կիևի մարզն այս գիշեր հերթական անգամ ենթարկվեց թշնամու ողբերգական հարձակումներից մեկին։ Ցավոք, ռուսական հարվածի հետևանքով զոհվել է 14 խաղաղ բնակիչ», -Telegram-ում գրել է Կիևի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն։

Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, օգոստոսի 5,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, օգոստոսի 5,2026թ.

Ավելի վաղ Կիևի պաշտոնյաները հայտնել էին, որ մայրաքաղաքում զոհվել է մեկ կին, իսկ առնվազն երկու տասնյակ մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։


XS
SM
MD
LG