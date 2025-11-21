Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատունը «տուժել է ուկրաինական ՀՕՊ համակարգի գործողություններից». ՌԴ ԱԳՆ

Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում կայացել է նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինի և Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևի հանդիպումը, որի ընթացքում ռուսական կողմը պարզաբանումներ է ներկայացրել Կիևում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչության հետ օրերս տեղի ունեցած միջադեպի առթիվ։
«Ռուսաստանի պատկան մարմինները մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել են ադրբեջանական կողմի նոյեմբերի 14-ի դիմումը։ Այն վերաբերում էր Կիևում այդ երկրի դեսպանատան համալիրի կրած վնասներին»,- նշված է Ռուսաստանի ԱԳՆ տարածած հայտարարության մեջ։
«Առկա տեղեկատվության ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Ադրբեջանի դիվանագիտական առաքելության շենքերի համալիրը, ամենայն հավանականությամբ, տուժել է ուկրաինական ՀՕՊ համակարգի ոչ ճշգրիտ գործողությունների հետևանքով՝ ենթադրաբար Patriot տեսակի հրթիռի անկման հետևանքով»,- պնդում է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն։
Գերատեսչությունը նաև հայտարարում է, որ պնդումները, թե Ուկրաինայում գտնվող ադրբեջանական օբյեկտներին հասցված հրթիռային հարվածները նպատակաուղղված բնույթ ունեին, իրականությանը չեն համապատասխանում։