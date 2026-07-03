Կիևի վրա հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 30-ի, ոչնչացվել է Կարմիր խաչի լոգիստիկ կենտրոնը

Հուլիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը ռուսական հարվածի հետևանքով ավերված բազմաբնակարան շենքի փլատակներից Կիևում հայտնաբերվել են ևս երեք զոհի մարմիններ, հայտնել է Ուկրաինայի Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։
Այսպիսով, հարձակման հետևանքով զոհվածների ընդհանուր թիվը հասել է 30-ի։
Կիևի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոյի խոսքով՝ ևս երեք մարդու հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Հինգշաբթի երեկոյան Տկաչենկոն հայտնել է, որ հարձակման հետևանքով տուժածների թիվը հասել է 91-ի։
Նախօրեին Կիևի վրա ռուսական հարձակման հետևանքով ամբողջությամբ ոչնչացվել է Ուկրաինայի Կարմիր խաչի մարդասիրական պահեստը, հայտնի է դարձել կազմակերպության ֆեյսբուքյան էջից։
Այրվել է ավելի քան 320 հազար միավոր մարդասիրական բեռ և սարքավորում՝ ընդհանուր ավելի քան 79 միլիոն գրիվնա (մոտ 1,8 միլիոն ԱՄՆ դոլար) արժողությամբ։
Ոչնչացված տեխնիկայի թվում են՝ գեներատորներ, ջերմային պոմպեր, բժշկական սարքավորումներ, այդ թվում՝ դեֆիբրիլյատորներ։
Բացի այդ, այրվել է արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ռազմավարական մարդասիրական պահուստը, որը ներառում էր ծածկոցներ, անկողնային պարագաների հավաքածուներ, հիգիենիկ և քնապարկային հավաքածուներ, առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներ։
Կիևում ավերվել է նաև «Նովա Պոշտա» փոստային-լոգիստիկ ընկերության լոգիստիկ կենտրոնը։
Քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածները միջազգային մարդասիրական իրավունքի համաձայն կարող են դիտարկվել որպես ռազմական հանցագործություն։
Ռուսաստանը, իր հերթին, պնդում է, թե Ուկրաինայի տարածքում թիրախավորում է բացառապես ռազմական ենթակառուցվածքները։
Անցած գիշերը ռուսական զորքերը շարունակել են հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարբեր շրջաններին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով՝ գիշերվա ընթացքում երկիրը ենթարկվել է 105 անօդաչու թռչող սարքի և ավիացիոն հրթիռի հարձակման։ Խոցվել կամ վնասազերծվել է 85 անօդաչու սարք և մեկ հրթիռ։
Դնեպրոպետրովսկի մարզում հարձակումների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ևս 13-ը՝ վիրավորվել։
Կրիվոյ Ռոգում վնասվել են ձեռնարկություն, կրթական հաստատություններ, բազմաբնակարան շենքեր, խանութ և ավտոմեքենաներ։
Խարկովի մարզի Լոզովա քաղաքում անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է մասնավոր տան տարածքին, ինչի հետևանքով վիրավորվել է վեց մարդ, այդ թվում՝ երեք երեխա։
Հարձակման է ենթարկվել նաև Սումիի մարզը։ Ռոմնի համայնքում անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է բնակելի տան։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովի տեղեկություններով՝ զոհվել է չորս մարդ՝ երկու կին, տարեց տղամարդ և փոքրահասակ երեխա։