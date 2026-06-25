Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խուզարկություն Գյումրիի ավագանու «Մայր Հայաստան» խմբակցության ղեկավարի բնակարանում և մեքենաներում

Գյումրիի ավագանու «Մայր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյան, արխիվ
Գյումրիի ավագանու «Մայր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյան, արխիվ

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր խուզարկություն իրականացրեց Գյումրիի ավագանու «Մայր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար, »Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Կարեն Սիմոնյանի բնակարանում, ինչպես նաև բակում կայանված նրա ավտոմեքենաներում:

«Ազատության» հարցմանն ի պատասխան՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին. - «Հայաստան» դաշինքի համակիրների կողմից ընտրակաշառք տալու, ստանալու դեպքերի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություններ են իրականացվում»։

Հակակոռուպցիոնի վերջերս հրապարակած ձայնագրությունում նաև Սիմոնյանի անունն էր շրջանառվում, հավանաբար այդ գործի շրջանակում է իրականացվում խուզարկությունը:

Կարեն Սիմոնյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս գործողությունները կապ ունեն Գյումրիի ավագանու այսօրվա նիստի հետ, քանի որ իրեն նիստի գնալու ճանապարհից են հետ դարձրել խուզարկության համար:

Գյումրիի ավագանու հերթական նիստը կես ժամով հետաձգվեց քվորումի բացակայության պատճառով՝ ներկա չէր «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG