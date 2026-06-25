Խուզարկություն Գյումրիի ավագանու «Մայր Հայաստան» խմբակցության ղեկավարի բնակարանում և մեքենաներում

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր խուզարկություն իրականացրեց Գյումրիի ավագանու «Մայր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար, »Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Կարեն Սիմոնյանի բնակարանում, ինչպես նաև բակում կայանված նրա ավտոմեքենաներում:
«Ազատության» հարցմանն ի պատասխան՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին. - «Հայաստան» դաշինքի համակիրների կողմից ընտրակաշառք տալու, ստանալու դեպքերի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություններ են իրականացվում»։
Հակակոռուպցիոնի վերջերս հրապարակած ձայնագրությունում նաև Սիմոնյանի անունն էր շրջանառվում, հավանաբար այդ գործի շրջանակում է իրականացվում խուզարկությունը:
Կարեն Սիմոնյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս գործողությունները կապ ունեն Գյումրիի ավագանու այսօրվա նիստի հետ, քանի որ իրեն նիստի գնալու ճանապարհից են հետ դարձրել խուզարկության համար:
Գյումրիի ավագանու հերթական նիստը կես ժամով հետաձգվեց քվորումի բացակայության պատճառով՝ ներկա չէր «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը: