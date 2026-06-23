Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խոշոր հակաահաբեկչական գործողություն Թուրքիայում

Արխիվ
Արխիվ

Անկարայում իրականացված լայնածավալ հատուկ գործողության ընթացքում թուրքական ուժային կառույցներն այսօր առավոտյան 209 մարդ են ձերբակալել։

Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ Անկարայի դատախազությունը վկայակոչելով։

Թուրք իրավապահների պնդմամբ՝ ձերբակալվածները մի շարք զինված խմբավորումների, այդ թվում՝ «Իսլամական պետության», ինչպես նաև ձախակողմյան ընդհատակյա կազմակերպությունների անդամներ են։

Գործողությունն իրականացվել է հուլիսի 7-ին Անկարայում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շեմին։

Դրան ընդառաջ՝ Անկարայի նահանգապետը 13 օրով արգելել է բոլոր տեսակի զանգվածային միջոցառումների անցկացումը Թուրքիայի մայրաքաղաքի ողջ տարածքում։

XS
SM
MD
LG