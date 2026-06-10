Խիստ ցանկալի է, որ խափանման միջոցը փոխվի. Գալյանը՝ Օսիպյանի ճակատագրի մասին

Չնայած փաստաբանը ահազանգում է, որ բանտում ավելի քան 20 օր հացադուլ անող արցախցի ակտիվիստ Արթուր Օսիպյանը զգալի քաշ է կորցրել ու շատ հյուծվել, արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում պնդեց, թե նրա վիճակը կայուն է:
«Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն, ես ամեն օր օպերատիվ կարգով տեղեկություններ եմ ստանում նրա առողջական վիճակի մասին, նաև հենց երեկ նրան այցելել է մեր աշխատակիցը, սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարը մասնավորապես։ Նրան առաջարկվել է հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին այն իրողությունների հետ կապված, որոնք, իր կարծիքով, առկա են և որոնք, իր կարծիքով, հանցավոր են», - պնդեց Գալյանը:
Արթուր Օսիպյանը ձերբակալվեց ու մեղադրյալ դարձավ քարոզարշավի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճելուց հետո: Իրավապահները նրան մեղադրում են բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, խուլիգանության և քարոզչությանը խոչընդոտելու հոդվածներով: Փաշինյանը այնքան էր զայրացել ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին նրա հարցերից, որ գոռգոռալուց հետո անգամ մեղադրեց, թե ինչու չի զոհվել պատերազմում: Արդեն բանտում Օսիպյանը հացադուլ հայտարարեց՝ վարչապետից պահանջելով ներողություն խնդրել իրեն վիրավորելու ու «փախած» անվանելու համար:
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն Օսիպյանի կալանավորումն ապօրինի են որակել՝ պնդելով, որ այն քաղաքական է։ Մի խումբ հանրային գործիչներ Օսիպյանի համար անձնական երաշխավորություն են ստորագրել՝ ընդգծելով, որ արցախցի տղամարդուն ազատ արձակելու դեպքում նրա պահվածքի համար իրենք են պատասխանատվություն կրելու։
Արդյոք հնարավոր է, որ Օսիպյանի խափանման միջոցը փոխվի առողջական վիճակի պատճառով. նախարար Գալյանը խուսափեց այս հարցին պատասխանել, բայց և նշեց, թե ցանկալի է, որ փոխվի:
«Չգիտեմ, թե ինչու է կոնկրետ խափանման միջոցը [կալանքը] ընտրվել, որովհետև չեմ կարող իմանալ և չպետք է իմանամ, իմ պաշտոնն ուղղակի արգելում է։ Ինչ վերաբերում է առողջական վիճակով պայմանավորված խափանման միջոցի փոփոխությանը, ապա հույս ունեմ, որ բանը դրան չի հասնի, և անձը դուրս կգա հացադուլից, իր բարձրաձայնած խնդիրները, եթե դրանք իրականում խնդիր են, կստանան լուծումներ... Ամեն դեպքում, նաև հույս ունեմ, որ վարույթ իրականացնող մարմիններն ինչ որոշում կայացնեն, մենք դա ենք իրականացնելու, այո, կարելի է ասել, բոլորի դեպքում էլ, հիմա էգոիստական բան կասեմ՝ խիստ ցանկալի է, որ խափանման միջոցը փոխվի»,- ասաց Սրբուհի Գալյանը։