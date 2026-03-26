Խարկովում ռուսական հարձակումներից երկու մարդ է զոհվել

Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում և դրա շրջակայքում ռուսական հարձակումների հետևանքով երկու մարդ է զոհվել: Իզամիլի նավահանգստի վրա կատարված հարվածը վնասել է նավահանգստային կառույցներն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել են պաշտոնյաները։
Ինը մարդ վիրավորվել է Խարկովի երկու թաղամասերի վրա հասցված հարվածների հետևանքով:
Սահմանի ռուսական կողմում Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը հայտարարել է, որ ուկրաինական ԱԹՍ-երի հարձակման հետևանքով սահմանամերձ գյուղում զոհվել են մոտոցիկլետով 18-ամյա մի երիտասարդ և Գրայվորոն քաղաքում՝ իր մեքենայում գտնվող մի կին։
Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել է, որ մայրաքաղաքի ուղղությամբ ուկրաինական 17 անօդաչու թռչող սարք են խոցել։