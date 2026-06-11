Կայծակի հարվածից Երևան-Սևան ավտոճանապարհին կամուրջ է փլուզվել. տուժածներ չկան

Այսօր երեկոյան Երևան-Սևան ավտոճանապարհին՝ Չարենցավանի մոտակայքում, այսօր կայծակի հարվածից կամուրջ է փլուզվել, տուժածներ չկան, հաղորդում է Ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայությունը:
Ահազանգը ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոնն ստացել է ժամը 19:26, դեպքի վայր են մեկնել Փրկարար ծառայության և Ոստիկանության ծառայողներ։
Ըստ նախնական տվյալների՝ երեք ավտոմեքենա վնասվել է: Տեղում փրկարարների և ոստիկանների կողմից տարվում են աշխատանքներ։
Երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղղությամբ՝ մեկ գոտիով։