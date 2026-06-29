Կայա Կալասը կայցելի Թուրքիա

Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը, ընդլայնման հարցերով եվրահանձնակատար Մարթա Կոսը և ներքին գործերի ու միգրացիայի հարցերով եվրահանձնակատար Մագնուս Բրունները հունիսի 29-30-ը պաշտոնական այցով կգտնվեն Թուրքիայում։ Այս մասին նշվում է Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության տարածած մամլո հաղորդագրության մեջ։
Նախատեսված են Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումները Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։
Նշվում է, որ այցը տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, որը կանցկացվի Անկարայում հուլիսի 7-8-ը։
«Այցը հնարավորություն կտա վերանայել ԵՄ-Թուրքիա հարաբերությունները՝ Թուրքիայի՝ ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկրի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի կարգավիճակի պայմաններում, քննարկել աճող աշխարհաքաղաքական անկայունության իրավիճակում կողմերի առջև ծառացած ընդհանուր մարտահրավերները և համագործակցության նոր ուղղությունները», - ասված է հայտարարության մեջ։
Ըստ թուրքական լրատվականների՝ սա Կայա Կալասի երկրորդ պաշտոնական այցն է Թուրքիա։