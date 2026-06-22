Կատարի բնական գազի գործարանում պայթյունից 54 մարդ է տուժել, 18-ը՝ անհետ կորել

Նախօրեին Կատարի բնական գազի վերամշակման գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 54 մարդ վիրավորվել է, 18-ը՝ համարվում է անհետ կորած, հայտնել են իշխանությունները։
Հաղորդվում է, որ կիրակի երեկոյան Ռաս Լաֆանի արդյունաբերական քաղաքում աշխատանքի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով պայթյուն և հրդեհ է բռնկվել «Բարզան» տեղական գազամատակարարման համալիրում։
Նշվում է, որ հրդեհը մեկուսացնելու համար դեպքի վայր են ուղարկվել արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբեր, և ներկայումս այն վերահսկողության տակ է։
Կատարի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ 54 մարդ վիրավորվել է, իսկ փրկարարական խմբերը որոնում են 18 անհետ կորածների։
Ըստ նախարարության՝ պայթյունը տեղի է ունեցել «տեխնիկական վթարի» հետևանքով, և հանրության համար որևէ վտանգ չկա։
QatarEnergy-ն չի նշել, թե արդյոք պայթյունը որևէ վնաս է հասցրել գործարանին, որը գազ է մատակարարում ներքին շուկային։
Արտադրական այս համալիրը, որի օրական հզորությունը կազմում է 1,4 միլիարդ խորանարդ ֆուտ գազ, խողովակաշարերով գազ է մատակարարում ինչպես տեղական արդյունաբերությանը, այնպես էլ Կատարի էլեկտրաէներգետիկ ոլորտին։