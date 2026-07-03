Կառավարական ճգնաժամ Մոլդովայում

Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդր Մունտյանուն։
«Պաշտոնից հեռանալու որոշումը ես կայացրել եմ այն պահին, երբ հասկացա, որ այլևս չեմ կարող լիազորություններս իրացնել իմ սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան»,- այսօր հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետը։
Մունտյանուն կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել էր 2025 թվականի աշնանը։
Մոլդովայի կառավարության հրաժարականին նախորդել էին պետական մարմիններում աշխատանքի տեղավորման և պետական կառույցների աշխատակիցների վճարումների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների վերաբերյալ բացահայտումները։
Երկրում գործող լրատվամիջոցների մեկի անցկացրած հետաքննությունը, մասնավորաբար, պարզել էր, որ նախագահ Մայա Սանդուի ազգականներից մեկը Մոլդովայի աերոնավիգացիոն գործակալությունում աշխատանքի ընթացքում ամսական շուրջ 6 հազար եվրո աշխատավարձ է ստացել։