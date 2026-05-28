Կալասը նշել է Մոսկվայի հետ հնարավոր բանակցություններում ԵՄ-ի առանցքային պայմաններից մեկը

Եթե Ուկրաինայից պահանջում են սահմանափակումներ բանակի վերաբերյալ, ապա նույն կանոնները պետք է գործեն նաև Ռուսաստանի նկատմամբ։
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։
«Ուկրաինայի նկատմամբ բանակցությունների ընթացքում առաջադրվող ցանկացած ռազմական սահմանափակում պետք է հավասարապես տարածվի նաև Ռուսաստանի վրա», նշել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Կալասի խոսքով՝ սա այն առանցքային պայմաններից մեկն է, որը Եվրամիությունը մտադիր է առաջ քաշել Մոսկվայի հետ հնարավոր բանակցություններում։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին ՏԱՍՍ-ին հայտնել է, որ Եվրամիության երկրները բանակցությունների առաջարկով չեն դիմել Ռուսաստանին։