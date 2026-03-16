Իսրայելը հայտարարել է, որ ոչնչացրել է Խամենեիի կողմից օգտագործված ինքնաթիռը

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ Թեհրանի «Մեհրաբադ» օդանավակայանում գիշերը ոչնչացրել են Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի կողմից օգտագործված ինքնաթիռը։
Նշվում է, որ ինքնաթիռն օգտագործվել է Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ռազմական գործիչների կողմից՝ երկրի ներսում և միջազգային շրջագայությունների համար:
Մեհրաբադը Թեհրանի ամենահին օդանավակայաններից մեկն է, որն այժմ սպասարկում է ներքին և տարածաշրջանային չվերթներ: Բացի այն, որ այն ամենածանրաբեռնված քաղաքացիական օդանավակայանն է, այնտեղ տեղակայված են նաև ռազմաօդային ուժերի ակտիվները: