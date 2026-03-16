Իսրայելը հայտարարել է, որ ոչնչացրել է Խամենեիի կողմից օգտագործված ինքնաթիռը

Արխիվային լուսանկար, Իրան, «Մեհրաբադ» օդանավակայան
Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ Թեհրանի «Մեհրաբադ» օդանավակայանում գիշերը ոչնչացրել են Իրանի հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի կողմից օգտագործված ինքնաթիռը։

Նշվում է, որ ինքնաթիռն օգտագործվել է Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ռազմական գործիչների կողմից՝ երկրի ներսում և միջազգային շրջագայությունների համար:

Մեհրաբադը Թեհրանի ամենահին օդանավակայաններից մեկն է, որն այժմ սպասարկում է ներքին և տարածաշրջանային չվերթներ: Բացի այն, որ այն ամենածանրաբեռնված քաղաքացիական օդանավակայանն է, այնտեղ տեղակայված են նաև ռազմաօդային ուժերի ակտիվները:

