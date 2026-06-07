Իսրայելը հայտարարել է, որ «Համաս»-ի հրամանատարի է սպանել

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ սպանել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս» խմբավորման հրամանատարի, որը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հարձակման կազմակերպիչներից է:
Telegram-ում տարածված հայտարարությունում բանակը հայտնել է, որ Գազայի հատվածի հարավային մասում օրեր առաջ իրականացված հարվածի ժամանակ սպանվել է «Համաս Նուխբա» բջջի հրամանատար Սաքր Աբու Քարիմը, որը ենթադրաբար Կիսուֆիմի տարածք ներթափանցելու համար պատասխանատու զինյալներից մեկն է։
Հայտարարությունում նշվում է, որ նույն հարձակման ժամանակ սպանվել է նաև «Համաս»-ի մեկ այլ անդամ, որը ծառայել է որպես «կապավոր»։