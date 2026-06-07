Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը հայտարարել է, որ «Համաս»-ի հրամանատարի է սպանել

Գազայի հատվածի հարավային Խան Յունիս բնակավայրին իսրայելական ուժերի հասցրած հարվածի հետևանքները, 7-ը հունիսի, 2026թ.
Գազայի հատվածի հարավային Խան Յունիս բնակավայրին իսրայելական ուժերի հասցրած հարվածի հետևանքները, 7-ը հունիսի, 2026թ.

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ սպանել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս» խմբավորման հրամանատարի, որը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հարձակման կազմակերպիչներից է:

Telegram-ում տարածված հայտարարությունում բանակը հայտնել է, որ Գազայի հատվածի հարավային մասում օրեր առաջ իրականացված հարվածի ժամանակ սպանվել է «Համաս Նուխբա» բջջի հրամանատար Սաքր Աբու Քարիմը, որը ենթադրաբար Կիսուֆիմի տարածք ներթափանցելու համար պատասխանատու զինյալներից մեկն է։

Հայտարարությունում նշվում է, որ նույն հարձակման ժամանակ սպանվել է նաև «Համաս»-ի մեկ այլ անդամ, որը ծառայել է որպես «կապավոր»։

XS
SM
MD
LG