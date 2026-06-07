Իսրայելը հարվածել է Բեյրութին

Իսրայելի Զինված ուժերն այսօր հարվածներ են հասցրել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի հարավային արվարձաններից մեկին՝ Դահիային։ Իրանամետ «Հեզբոլա» շարժման գլխավոր հենակետերից մեկը համարվող թաղամասի հրթիռակոծության առթիվ Իսրայելի կառավարությունը քիչ առաջ հանդես է եկել հրատապ հայտարարությամբ։
«Իսրայելի Պաշտպանության բանակի թիրախում են եղել ահաբեկիչների կենտրոնակայանները»,- նշված է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի համատեղ հայտարարության մեջ։
Իսրայելական կողմը հայտարարում է, որ Բեյրութի հարավային շրջաններին հարվածի մասին որոշումը կայացվել է «Հեզբոլայի» կողմից Իսրայելի հյուսիսային շրջանների հրթիռակոծությունից հետո։