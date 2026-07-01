Իսրայելում ԱՄՆ քաղաքացի է ձերբակալվել՝ Իրանի օգտին լրտեսելու կասկածանքով

Իսրայելի ոստիկանությունը ԱՄՆ 20-ամյա քաղաքացու է ձերբակալել՝ Իրանի օգտին լրտեսության, այդ թվում՝ Իսրայելում «կարևոր օբյեկտների» լուսանկարներ և տեսանյութեր նկարահանելու մեղադրանքով, հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները։
Times of Israel-ը և Jerusalem Post-ը, հղում անելով ոստիկանության հայտարարությանը, նշում են, որ տղամարդը կապի մեջ է եղել իրանական հատուկ ծառայությունների գործակալի հետ և, ենթադրաբար, յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար մինչև հարյուրավոր դոլարներ է ստացել։
Ըստ ոստիկանության՝ նրան ձերբակալել է Երուսաղեմի շրջանային ոստիկանությունը հունիսի 9-ին։ Պաշտոնապես նրան մեղադրանք կառաջադրվի առաջիկա օրերին։
Իսրայելում ԱՄՆ դեսպանատունը դեռ չի մեկնաբանել լուրը։