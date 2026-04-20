Իսրայելի բանակը Լիբանանի հարավի բնակիչներին զգուշացրել է չմոտենալ Լիտանի գետի մոտ գտնվող տարածքներին

Իրավիճակն անկայուն է Լիբանանում, որտեղ տասնօրյա հրադադար է հաստատվել: Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն ստանձնել է մի շարք պայթյունների պատասխանատվությունը, որոնք, ըստ շարժման, թիրախավորել են իսրայելական ութ զրահապատ մեքենաներից բաղկացած շարասյանը:
Իսրայելական բանակն իր հերթին հայտնել է, որ գիշերը հարվածել են Լիբանանի հարավում գտնվող հրթիռային արձակման կայանի։ Բանակը նաև Լիբանանի հարավի բնակիչներին զգուշացրել է չմոտենալ Լիտանի գետի մոտ գտնվող տարածքներին:
«Խնդրում ենք ուշադիր լինել հրադադարի համաձայնագրի ժամկետի ընթացքում։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերը շարունակում են տեղակայվել հարավային Լիբանանի իրենց դիրքերում՝ ի պատասխան «Հեզբոլա»-ի շարունակական ահաբեկչական գործողությունների»,- հայտարարել է Իսրայելի զինուժի խոսնակը: