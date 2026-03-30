Իսպանիան փակել է իր օդային տարածքը ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռների համար

Իսպանիան փակել է իր օդային տարածքը Իրանի դեմ պատերազմում ներգրավված ԱՄՆ ինքնաթիռների համար։
«Մենք չենք թույլատրում ոչ ռազմական բազաների օգտագործումը, ոչ էլ օդային տարածքի օգտագործումը Իրանի դեմ պատերազմին առնչվող գործողությունների համար», - այսօր լրագրողներին հայտնել է Պաշտպանության նախարար Մարգարիտա Ռոբլեսը։
Ավելի վաղ El País-ն էր այս մասին գրել՝ հղում անելով իր ռազմական աղբյուրներին և ընդգծելով, որ օդային տարածքի փակումը ստիպում է ռազմական ինքնաթիռներին շրջանցել ՆԱՏՕ-ի անդամ Իսպանիան՝ դեպի Մերձավոր Արևելք թռիչքների ժամանակ։
«Այս որոշումը մաս է կազմում Իսպանիայի կառավարության արդեն ընդունած որոշման՝ չմասնակցել և չնպաստել պատերազմին, որը սկսվել է միակողմանի և հակասում է միջազգային իրավունքին», - ռադիո Cadena SER-ին տված հարցազրույցում էլ ասել էր երկրի էկոնոմիկայի նախարար Կարլոս Կուերպոն։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հարձակումների ամենախիստ քննադատներից մեկն է։
«Առաջին հերթին, ինչպես գիտեք, մենք մերժել ենք Միացյալ Նահանգներին օգտագործել Ռոտա և Մորոն ռազմաբազաները այս անօրինական պատերազմի համար։ Մենք ինքնիշխան երկիր ենք, որը չի ցանկանում մասնակցել անօրինական պատերազմներին»,- հայտարարել է Իսպանիայի վարչապետը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է կրճատել առևտուրը Մադրիդի հետ՝ Իսպանիայի կողմից պատերազմի ընթացքում իր բազաների օգտագործումը մերժելու համար։