Հայաստան

Իշխանականներն «օրենք չեն խախտել»

Արթուր Հովհաննիսյան, Տարոն Չախոյան
Արթուր Հովհաննիսյան, Տարոն Չախոյան

Խորհրդարանում իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանի «վիզդ կպոկեմ վրիցդ» արտահայտությունը սպառնալիք չէ, պատգամավորն էլ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվի: Այսպես է որոշել Երևանի դատախազը:

Երկու ամիս առաջ Հովհաննիսյանը ոչ միայն սեռական հայհոյանքով ու այս արտահայտությամբ դիմել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին, այլև ջրի շիշ էր շպրտել նրա ուղղությամբ: Ինչպե՞ս են իրավապահները եկել նման եզրահանգման, Գլխավոր դատախազությունն «Ազատությանն» հարցմանն ի պատասխան՝ չի մանրամասնում:

Ընդ որում, սա ՔՊ-ական պատգամավորի կողմից ընդդիմադիրներին ուղղված առաջին նման արտահայտությունը չէ

«Մեր ժողովրդին մեկը բան ասի՝ լեզուն կկտրեմ, ականջներն էլ հետը», - երկու տարի առաջ կրկին խորհրդարանում ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին էր սպառնացել, ընդունել, որ սպառնում է, բայց դատախազությունը սա էլ սպառնալիք չէր որակել:

72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանին, մինչդեռ, այս խոսքերի համար, հասցրել են դատարան, նստեցրել մեղադրյալի աթոռին:

«Էս ժամանակները, որ մենք ենք ապրում, ես ճար եմ ման գալիս՝ Նիկոլին բռնեմ, վիզը պոկեմ», - երկու ամիս առաջ ասել էր ծերունին հարցազրույցում, որի ընթացքում դժգոհել ու քննադատել էր վարչապետ Փաշինյանին:

Նա հիմա մեղադրվում է սպանության սպառնալիքի համար: Գործն արդեն դատարանում է, մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սարգսյանին սպառնում է կա՛մ տուգանք, կա՛մ ազատության սահմանափակում առավելագույնը երկու տարով, կա՛մ էլ երկու ամսով ազատազրկում:

«Այս դեպքում, իհարկե, մենք ունենք ընդդիմադիրների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք օրենքի կիրառելիության տեսանկյունից», - «Ազատության» հետ զրույցում նկատեց իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանը:

Նույն կերպ պատասխանատվության չի ենթարկվի նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը: Նա ֆեյսբուքյան էջում, պատասխանելով դաշնակցական գործընկերների քննադատությանը, գրել էր. «Ամեն հաչացող շան վրա պետք չէ քար նետել: Մեքենայի հետևից վազող շունն էլ է հաչում, բայց չի նշանակում, թե կարող է նստել ղեկին ու քշել: Սա ի պատասխան այն հարցմանը, թե ինչու չեմ արձագանքում իմ հասցեին էժան ստերին: Մի քանի ծակ դաշնակի կաղկանձոցը ապացույց է, որ ամեն շնագայլ իր տեղում է»:

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը երեք ամիս քննել ու եզրակացրել է՝ իշխանական գործիչը որևէ օրենք չի խախտել, ավելին՝ դրանք գրել է՝ ի պատասխան իր հասցեին արված քննադատության ոչ թե պաշտոնական, այլ՝ անձնական էջում, չի գրել խիստ անպատշաճ, գռեհիկ, անձնական վիրավորանք, նրա խոսքերն ուղղված են եղել քաղաքական գործիչներին, որոնք պետք է հանդուրժող լինեն քննադատության, անգամ վիրավորական խոսքի նկատմամբ:

Զարուհի Հովհաննիսյանը հիշեցնում է հեղափոխությունից հետո վարչապետ Փաշինյանի խոստումները ատելության խոսքին վերջ տալու ու հանդուրժողականության մասին: Իրավապաշտպանը պնդում է՝ հեղափոխական իշխանությունը ոչ միայն դրժեց, այլև հենց իրենք են դրանք հնչեցնում, քանի դեռ զսպման մեխանիզմները չեն աշխատում:

«Այդ ատելության բառապաշարը, ցավոք սրտի, եկել է հենց իշխանական մակարդակից և խրախուսվում է հենց այդ մակարդակով», - ասում է նա:

