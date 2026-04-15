Իշխան Սաղաթելյանն ընդդիմադիր ուժերին առաջարկում է միասնաբար վերահսկել ընտրությունները

Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած դաշինքի երկրորդ թեկնածուն՝ Իշխան Սաղաթելյանն առաջարկում է ընդդիմադիր ուժերին ընտրությունների վերահսկողությունն իրականացնել միասնաբար:
«Հրապարակային կհնչեցնեմ եմ այն առաջարկությունը, որ հինգ ամիս արել ենք քաղաքական ուժերին: Անկախ նրանից՝ ինչ տարաձայնություններ կան քաղաքական ուժերի միջև, ու անկախ նրանից, որ առաջիկա ընտրություններում մրցակիցներ ենք, գոյություն ունեն կարևորագույն օրակարգային հարցեր, որոնց շուրջ համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի: Խոսքն այս իշխանության ապօրինություններին ու հալածանքներին համատեղ ուժերով դիմագրավելու, քաղբանտարկյալների ազատությունն ապահովելու ու ընտրությունները վերահսկելու մասին է», - հայտարարել է Սաղաթելյանը:
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավորն առաջարկում է՝ այս հարցերի օրակարգով ընդդիմադիր ուժերը միասնական հանրահավաք հրավիրեն:
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն արձագանքել է այս հայտարարություններին՝ գրելով. - «Սաղաթելյան Իշխանն ասում է՝ եկեք միասնական հանրահավաք անենք այս իշխանությունների դեմ, որոնք իրենց բռնում են ընտրակաշառք բաժանելու համար: Այսինքն տողատակում կարդում ենք՝ եկեք ճնշենք, որ այլևս չբռնեն, և ընտրակեղծարարները հասնեն իրենց մուրազին:
Բայց լավ միտք է. հավաքվեք տեսնենք ովքերով եք ընտրակեղծարարություն խրախուսում: Չնայած ամեն ինչ պարզ է»: