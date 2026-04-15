Իշխան Սաղաթելյանն ընդդիմադիր ուժերին առաջարկում է միասնաբար վերահսկել ընտրությունները

ԱԺ ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր, ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, արխիվ
ԱԺ ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր, ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, արխիվ

Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած դաշինքի երկրորդ թեկնածուն՝ Իշխան Սաղաթելյանն առաջարկում է ընդդիմադիր ուժերին ընտրությունների վերահսկողությունն իրականացնել միասնաբար:

«Հրապարակային կհնչեցնեմ եմ այն առաջարկությունը, որ հինգ ամիս արել ենք քաղաքական ուժերին: Անկախ նրանից՝ ինչ տարաձայնություններ կան քաղաքական ուժերի միջև, ու անկախ նրանից, որ առաջիկա ընտրություններում մրցակիցներ ենք, գոյություն ունեն կարևորագույն օրակարգային հարցեր, որոնց շուրջ համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի: Խոսքն այս իշխանության ապօրինություններին ու հալածանքներին համատեղ ուժերով դիմագրավելու, քաղբանտարկյալների ազատությունն ապահովելու ու ընտրությունները վերահսկելու մասին է», - հայտարարել է Սաղաթելյանը:

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավորն առաջարկում է՝ այս հարցերի օրակարգով ընդդիմադիր ուժերը միասնական հանրահավաք հրավիրեն:

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն արձագանքել է այս հայտարարություններին՝ գրելով. - «Սաղաթելյան Իշխանն ասում է՝ եկեք միասնական հանրահավաք անենք այս իշխանությունների դեմ, որոնք իրենց բռնում են ընտրակաշառք բաժանելու համար: Այսինքն տողատակում կարդում ենք՝ եկեք ճնշենք, որ այլևս չբռնեն, և ընտրակեղծարարները հասնեն իրենց մուրազին:
Բայց լավ միտք է. հավաքվեք տեսնենք ովքերով եք ընտրակեղծարարություն խրախուսում: Չնայած ամեն ինչ պարզ է»:

