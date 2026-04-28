Իրանը ցանկանում է բացել Հորմուզի նեղուցը. Թրամփ

Իրանը ցանկանում է օր առաջ բացել Հորմուզի նեղուցը, պնդում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Truth Social սոցիալական ցանցում արված գրառմամբ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, որ իրանցիները «կապ են հաստատել [Վաշինգտոնի հետ] և տեղեկացրել, որ Իրանը կաթվածահար վիճակում է»։
Թրամփի խոսքով՝ իրանցիները այժմ փորձում են հասկանալ, թե ով է իրենց ղեկավարը։
«Կարծում եմ, որ նրանք կկարողանան դա անել»,-հավելել է ԱՄՆ նախագահը։
Թրամփը չի հստակեցրել, թե ինչպես են իրանցիներն այս ուղերձը փոխանցել Վաշինգտոնին, և Իսլամական Հանրապետության ղեկավար կազմից ով է այս ուղերձի հեղինակը։