Իրանը նորից հերքել է, թե ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ են ընթանում

Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Էսմայիլ Բաղային կրկին հերքել է, որ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ են ընթանում: Նա X-ի իր էջում գրել է ՝ «այս երեսունմեկ օրվա ընթացքում որևէ բանակցություններ չենք վարել ԱՄՆ-ի հետ»։
«Տեղի է ունեցել բանակցությունների խնդրանք՝ ԱՄՆ-ի կողմից ներկայացված մի շարք առաջարկների հետ միասին, որոնք մեզ են հասել որոշ միջնորդների, այդ թվում՝ Պակիստանի միջոցով։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Այժմ, այն իրավիճակում, երբ ԱՄՆ ռազմական ագրեսիան շարունակվում է ինտենսիվությամբ, մենք բոլորս մեր լավագույնն ենք անում Իրանի ազգը պաշտպանելու համար», - նշել է նա։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը նախօրեին կրկին հայտարարել էր, որ Իրանի հետ բանակցությունները շարունակվում են և լավ են ընթանում՝ չնայած Իրանի հերքումներին։
«Չնայած այն ամենին, ինչ դուք լսում եք ռեժիմի հրապարակային հայտարարություններից և կեղծ հաղորդումներից, բանակցությունները շարունակվում են և լավ են ընթանում։ Հանրային ասվածը, իհարկե, շատ տարբեր է այն բանից, ինչ մեզ փոխանցվում է փակ ձևաչափով», - ասել է Լևիթը։