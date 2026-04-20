Իրանը մահապատժի է ենթարկել Իսրայելի օգտին լրտեսության համար մեղադրվող 2 տղամարդու

Իրանում մահապատժի են ենթարկել երկու տղամարդու, որոնք մեղավոր են ճանաչվել Իսրայելի «Մոսադ» լրտեսական գործակալության հետ համագործակցելու և երկրի ներսում հարձակումներ պլանավորելու մեջ, հայտնում է դատական համակարգի «Միզան» լրատվական գործակալությունը։
«Միզան»-ը նշել է, որ Մոհամմադ Մասում Շահի և Համեդ Վալիդի անուններով երկու անձինք մեղադրվում են «Մոսադի» հետ կապված լրտեսական ցանցին պատկանելու համար, նշվում է նաև, որ նրանք վերապատրաստվել են արտերկրում, այդ թվում՝ Իրաքի Քուրդիստանում։
Իրանը մահապատժի է ենթարկել բազմաթիվ անձանց, որոնք մեղադրվել են «Մոսադի» հետ կապեր ունենալու և այդ կազմակերպության գործողություններին երկրի ներսում աջակցելու մեջ։