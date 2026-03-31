Իրանը հարվածել է Քուվեյթին պատկանող լցանավին

Այսօր վաղ առավոտյան Իրանի զինված ուժերին պատկանող անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Քուվեյթի նավթային ընկերությանը պատկանող «Ալ-Սալմի» լցանավին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Դուբայի ափից ոչ հեռու։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանությունները, սակայն, տեղեկացնում են, որ նավթի արտահոսք տեղի չի ունեցել, անձնակազմի անդամներից որևէ մեկը չի տուժել։
«Ալ-Սալմին» աշխարհի խոշորագույն նավթային տանկերներից մեկն է, դրա առավելագույն տարողունակությունը 2 միլիոն բարել է։
«Այսօրվա գներով նավթի նման խմբաքանակի արժեքը շուրջ 200 միլիոն ամերիկյան դոլար է», - ընդգծում է Reuters գործակալությունը։