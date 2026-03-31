Իրանի զինված ուժերը ընդլայնում են երեխաների հավաքագրման ջանքերը. HRW

Human Rights Watch (HRW) կազմակերպության նոր զեկույցում ասվում է, որ Իրանի զինված ուժերը ակտիվացնում են իրենց շարքեր երեխաներին հավաքագրելու ջանքերը՝ շարունակվող հակամարտության պայմաններում։
HRW-ի տվյալներով՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ակտիվորեն հավաքագրում է 12 տարեկանից փոքր երեխաների՝ նրանց «հայրենիքը պաշտպանող մարտիկներ» անվանելով գովազդող արշավի շրջանակներում։
Զեկույցում ընդգծվում է, որ երեխաները ներգրավվում են այնպիսի դերերի մեջ, ինչպիսիք են պարեկային ծառայությունը, անցակետերը և լոգիստիկ աջակցությունը, ինչը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում նրանց վտանգի ենթարկվելու և ռազմական գործողություններին հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ HRW-ն զգուշացնում է, որ նման գործելակերպը խախտում է միջազգային իրավունքը, որն արգելում է 15 տարեկանից փոքր երեխաների հավաքագրումը զինված հակամարտության համար։
HRW-ն նաև նշում է, որ արշավը, կարծես, ընդլայնվում է, ինչը արտացոլում է Իրանի իշխանությունների կողմից պատերազմի սրման հետ մեկտեղ ավելի լայն մոբիլիզացիոն ջանքերը։ Կազմակերպությունը շեշտում է, որ նույնիսկ ոչ մարտական դերերը կարող են երեխաներին վտանգի ենթարկել և նպաստել նրանց ռազմականացմանը։