Իրանի ռազմածովային ուժերը խոշոր զորավարժություններ են սկսել Օմանի ծոցում

Իրանի ռազմածովային ուժերի զորավարժություններ, արխիվ
Իրանի ռազմածովային ուժերի զորավարժություններ, արխիվ

Իրանի ռազմածովային ուժերը խոշոր զորավարժություններ են սկսել Օմանի ծոցում։ Պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ երկօրյա զորավարժություններին մասնակցում են ռազմանավեր ու սուզանավեր, վարժանքները կենտրոնացած են հրթիռների և մարտական անօդաչու թռչող սարքերի փորձարկման վրա։

Սա Իսլամական Հանրապետության առաջին զորավարժությունն է հունիսին Իսրայելի սկսած 12-օրյա օդային պատերազմից հետո, որին միացավ նաև Միացյալ Նահանգները՝ հարվածելով Իրանի օդային պաշտպանության համակարգերին ու միջուկային օբյեկտներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է վերսկսել հարվածները, եթե Իրանը վերականգնի միջուկային աշխատանքները։ Թեհրանն, իր հերթին, հայտարարել է, որ պատրաստ է հակազդել ցանկացած հարձակման։

«Թշնամու ցանկացած նոր արկածախնդրություն կհանդիպի ուժեղ ապտակի», - այսօր հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարարությունը։



