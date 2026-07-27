Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանական երկու լրատվամիջոցի գործունեություն Ադրբեջանում անօրինական է ճանաչվել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Իրանական «Մեհր» լրատվական գործակալության լոգոն, արխիվ
Իրանական «Մեհր» լրատվական գործակալության լոգոն, արխիվ

Ադրբեջանի լրատվամիջոցների զարգացման գործակալությունը անօրինական է որակել իրանական «Սահար» հեռուստաալիքի և «Մեհր» լրատվական գործակալության, ինչպես նաև Ադրբեջանում այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գործունեությունը։

Որոշումից շաբաթներ առաջ էլ Իրանն էր Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունը ՝ AzTV -ն ներառել թշնամական լրատվամիջոցների ցանկում։

Ադրբեջանական կողմը, տարակուսանք հայտնելով այդ որոշման կապակցությամբ, այսօր հայտարարել է, թե դիմում է համարժեք քայլերի։

«Կոչ ենք անում Ադրբեջանում գործող բոլոր լրատվամիջոցներին և լրագրողներին զերծ մնալ իրանական այդ րատվամիջոցների և դրանց ներկայացուցիչների հետ համագործակցությունից», - հայտարարել է Ադրբեջանի լրատվամիջոցների զարգացման գործակալությունը՝ պնդելով, որ դրանք քարոզչություն են վարում Ադրբեջանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ազգային անվտանգության դեմ։


XS
SM
MD
LG