Ինչո՞ւ սկսկվեց 44-օրյա պատերազմը. Սարգսյանի 7 ժամանոց գիշերային հարցազրույցն ու Փաշինյանի վաղորդյան 10 ստատուսները

3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 7 ժամանոց գիշերային հարցազրույցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց վաղորդյան տասը ստատուսով:
«Իմնեմնիմի» փոդքասթը» սկսվել էր գիշերը ժամը 10-ին և ավարտվել վաղ առավոտյան ժամը 5 -ին: Փաշինյանի առաջին ստատուսը հարցազրույցի ավարտից 1 ժամ անց էր՝ առավոտյան 6:21-ին: Հաշվի առնելով այս արագ արձագանքը, կարելի է եզրակացնել, որ վարչապետը գիշերը հետևել էր 3 -րդ նախագահի հարզարույցին:
Ու թեև Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել էր ամենատարբեր հարցերի՝ նոր մանրամասներ ներկայացնելով նաև 2018-ի հեղափոխության և իր հրաժարականի մասին, սակայն դատելով սուր արձագանքներից, Փաշինյանին առավելապես զայրացրել են Սերժ Սարգսյանի պնդումներն ու դիտարակումները 44-օրյա պատերազմի պարտության և 2019 -ի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ:
Ինչու եղավ 44-օրյա պատերազմը և արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրանից
«Առաջին պատճառը բանակցային գործընթացից խուսափելն էր և ընդհանրապես հրաժարվելը»,- 3-րդ նախագահի համոզմամբ՝ բանակացություններից հրաժարվելուց բացի, Փաշինյանը նաև արեց այնպիսի գործողություններ, որոնք «Ադրբեջանին հնարավորություն տվեցին արդարացնելու պատերազմ սկսկելու իր նախաձեռնությունը»: Սարգսյանը նկատի ուներ 2020 -ի Տավուշի մարտերը: Հուլիսին ադրբեջանական կողմի հարձակումը հետ մղելուց հետո Փաշնյանը Սարդարապատում տասնյակ զինծառայողների պարգևատրեց, հայտարարելով , թե ի չիք դրաձրեցին Բաքվի այն պնդումները, թե Ադրբեջանի բանակը 24 ժամում կարող է լուծել Ղարաբաղի հարցը. «Հուլիսյան հաղթական մարտերով ջախջախեցին արդեն շուրջ տասը տարի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից կառուցված խոսույթը՝ ապացուցելով, որ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում և Ադրբեջանը պետք է անխուսափելիորեն որդեգրի կառուցողական մոտեցումներ», - հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը:
Երրորդ նախագահը ընդգծում է. «Մենք տեսանք, թե Տավուշում իրադարձությունները ինչի բերեիցն և պատճառներից մեկն էլ դա է, Ադրբեջանի համար նկատի ունեմ»:
Բանակցություններից հրաժարվելով, և Ադրբեջանին իր քայլերով գրգռելուց բացի, Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ, Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սկսելու 3-րդ հանգամանքն էլ կար. հայկական բանակի թուլացումը: 2018-ի կեսերից սկսած, նաև 2019 -ին, Սարգսյանի խոսքով, Զինված ուժերում արդեն իսկ նկատելի էին խնդիրներ.
«Ադրբեջանական և թուրքական հետախազությունները շատ լավ տիրապետում էին մեր բանակում տիրող իրավիճակին, և տեսնում էին , որ մեր բանակի մարտունակությունը բավական ընկել էր: Այս 3 պատճառներն էին, որ սկսվեցին ռազմական գործողությունները, որ սկսվեց պատերազմը», - ասաց Սերժ Սարգսյանը:
Ըստ էության չընդունելով 44-օրյա պատերազմի պատճառների շուրջ Սերժ Սարգսյանի մատնանշած 3 հիմնական հանգամանքները և ռազմական գործողություններից խուսափելու հնարավորությունը, վարչապետ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հակադարձել է 3 -րդ նախագահին, նշելով որ 44 -օրյա պատերազմը կանխելու համար պետք էր մեկ բան՝ ընդունել, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, քանի որ, ինչպես վարչապետն է ձևակերպել, «Ղարաբաղի հարցի կարգավորման Հայաստանի պատկերացրած լեգիտիմությունը պետք էր համապատասխանեցնել խնդրի կարգավորման միջազգային լեգիտիմությանը: Իսկ դա գործնականում անելն անհնար էր, քանի որ 90- ակաների սկզբից այդ պատկերացումները իրարից հեռացել էին» :
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով. «Այ էս ուղեծրով հեռացել էին և ճեղք էր առաջացել այդ պատկերացումների միջև: Եթե այդ պատկերացումները համապատասխանեցնելը եթե տեսականորն հնարավոր էր, գործնականում անհնար էր, որովհետև մենք առաջին քայլով պետք է ընդունեինք, որ Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի կազմում լինի, ուրիշ որևէ տարբերակ պարզապես չկար: եթե մենք կարծում ենք, որ մենք դա կարող էինք անել 18,19 թվականներին, ուրմեն այո, դա իմ սխալն է, որ ես չեմ արել»:
Սերժ Սարսգյանը, մինչդեռ կարծում է, որ Փաշինյանը նախ չի տիրապետել բանակցային գործընթացին, քանի որ միայն փաստաթղթեր ընթերցելով դժվար էր համոզվել, թե դրանք ուր են տանում կողմերին:
Արդեն ավելի ուշ, Սարգսյանը չի բացառում, որ Փաշինյանը 2018 -ի աշնանը Դուշանբեում Ալիևի հետ ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունքում հրաժարվեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման 3 կարևորագույն սկզբունքերից՝ տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորշման և ուժի չկիրառման և ուժի սպառանալիքի բացառման մասին: Առաջ եկավ այսպես կոչված արդարության սկզբունքը:
«Ինձ համար դա շատ մեծ ազդակ էր, որ վտանգը մոտենում է շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ սկզբունքերը, որ կային, միջազգայնորեն ճանաչված սկզբուքներ էին, իսկ արդարության սկզբունքը շատ հարաբերական հասկացողություն է. մեզ համար դա կարող էր արդար լինել, մյուս կողմի համար անարդար և հակառակը: Այսինքն՝ այդտեղ վիճելու այնքան տեղ կա: Կարծում եմ՝ դա արվել է Ադրբեջանի խնդրանքով, պահանջով, որովհետև նախկինում միշտ այդպիսի փորձեր եղել են: Բայց այստեղ երևի ինչ-որ առևտուր էր կայացել. այո մենք սրան կհամաձայնենք, դու էլ մի կրակի սահմանի վրա», - փոդքասթի ընթացքում ասաց Սերժ Սարգսյանը: