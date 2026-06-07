Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ի՞նչ կանի Սամվել Կարապետյանը, եթե Փաշինյանը հաղթի

Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի ընտրություններում, արդյոք դրա հետ Սամվել Կարապետյանը կհամակերպվի: Այդ հարցին ի պատասխան քվեարկությունից հետո «Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդն ասաց, թե ամեն ինչ որոշելու է ժողովուրդը։

«Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվի, չնայած դրա հնարավորությունը ձգտում է զրոյի, հայ ժողովուրդը եթե կհամակերպվի, ուրմեն կհամակերպվի»,- ասաց Կարապետյանը։

Հարցին, թե եթե չհաջողվի ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, իշխանափոխության այլ սցենար ունե՞ն, Սամվել Կարապետյանն ասաց.

«Իշխանափոխության այլ սցենարը կախված է հայ ժողովրդից, ինչպե՞ս կարող եմ ունենալ այլ պլան: Հայ ժողովուրդը ինչպես կորոշի, այդպես էլ կորոշվի»,- նշեց «Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG