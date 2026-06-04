Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Ի՞նչ են անում ռազմական ոստիկանները սահմանային անցակետերում

Ռազմական ոստիկանությունը վարժական հավաքների մասնակցության ծանուցագրեր է հանձնում Ռուսաստանից ժամանածներին՝ հենց սահմանային անցակետերում, իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» Civic.am կայքն է ազդարարում:

Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերքում է այն, ինչ իրենց պաշտոնական կայքն է հաղորդում:

«Ծանուցման համար կա կարգ, ծանուցումը սովորաբար լինում է ըստ այդ կարգի, էնտեղ ծանուցում իրականացնել ֆիզիկապես հնարավոր չի», - ասում է Պապիկյանը:

Ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի՝ ինքնաթիռից իջածներին վարժական հավաքով սպառնալը հոգեբանական տեռոր է:

«Իհարկե, Սուրեն Պապիկյանը չքմեղանալով հերքում է, բայց ամբողջ նպատակը հոգեբանական գրոհն է՝ «Ռուսաստանի հայեր, տեսեք, ով իջավ Երևան, ձեզ տանելու ենք 25-օրյա վարժական հավաքների։ Ուղղակի քարոզչական մանիպուլյացիոն մթնոլորտ ձևավորելու համար արեցին», - ասում է ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորը:

Որ Ռուսաստանից եկողներին պիտի վարժական հավաքների տանել, արդեն մի քանի օր է իշխանականներն են պնդում՝ արձագանքնելով ավելի վաղ տարածված տեղեկություններին, թե Ռուսաստանից 100 հազար հայ է գալու՝ քվեարկելու Սամվել Կարապետյանի օգտին:

Իսկ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը ուղիղ պնդում է՝ ընտրակաշառքով քվեարկելու եկածները կներգրավվեն վարժական հավաքներում:

«Երեկվանից ինչ-որ անհասկանալի քննարկումներ են սկսվել՝ արդյոք պե՞տք է էդ մարդիկ ներգրավվեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, թե՞ ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է՝ այո, պետք է ներգրավվեն», - ասում է Տարոն Չախոյանը:

Եթե ըստ վարչապետի աշխատակազմի անդամի՝ ընտրակաշառքով են Ռուսաստանից գալիս, այսինքն՝ օրինազանց են, ինչո՞ւ նրանց իրավապահների մոտ չի ուղարկում, այլ վարժական հավաքի է տանում: Ըստ Գեղամ Մանուկյանի՝ պատճառն այն է, որ այս իշխանությունն ատում է բանակն ու վարժական հավաքի տանելը դարձրել է սպառնալիք՝ քաղաքական հակառակորդներին լռեցնելու ուղղություն:

«Վարժական հավաքները այս իշխանությունը արդեն քանի տարվա իրենց հայտարարություններով, գործողություններով դարձրել են պատժի միջոց», - պնդեց դաշնակցական պատգամավորը:

Այսօր «Զվարթնոց» օդանավակայանում «Ազատություն»-ը Մոսկվայից ու ռուսական այլ ուղղություններից ժամանող հայերի հանդիպեց, տղամարդկանցից ոչ ոք սահմանային անցման գոտում ծանուցագիր չէր ստացել:

Օդանավակայանի ժամանման սրահի մուտքի մոտ, սակայն, երեկվանից հերթապահում են Ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներ, ի՞նչ են անում՝ ասացին՝ ծառայություն: Ի՞նչ ծառայություն՝ Սուրեն Պապիկյանը մանրամասնեց. - «Դա կարող է լինել օպերատիվ ինֆորմացիայի հիման վրա, կարող է լինել այլ ֆունկցիոնալ պարտականությունների շրջանակներում, այդ թվում նաև՝ հետախուզվող անձանց փնտրտուքի շրջանակներում»:

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանը հորդորում է արագ հեռացնել ռազմական ոստիկաններին օդանավակայաններից, որտեղից էլ գան Հայաստանի քաղաքացիները՝ ընտրության իրավունք ունեն, ասում է:

«Եվ կռուտիտներ մի արեք, թե բան ա՝ «մենք միշտ էլ, հետախուզվող ենք փնտրում», բան: Ամոթ ա, մի խաբեք մարդկանց», - նշում է Մարուքյանը:

«Պարզ չի՝ էդ մարդիկ եկել են ընտրության, թե չէ, պարզ չի՝ ում են ընտրելու, դուք գլուխ էիք գովում, որ ձեզ են ընտրելու, թող գան, թող գան, և վերջինը՝ որ բանակը ձեր համար բանտ չի, որ ձեր պատկերացումներով՝ մարդ պատժելու համար հավաքների ծանուցագիր տա մարդկանց», - ընդգծում է «Լուսավոր Հայաստան»-ի առաջնորդը:

Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով՝ ռազմական ոստիկանների ներկայությունն անցակետերում նույն՝ հոգեբանական գրոհի շրջանակներում է:

«Բագրատաշենում, բոլոր սահմանային անցակետերում որևէ ֆունկցիա չունի ռազմական ոստիկանը, որևէ ֆունկցիա, որովհետև եթե մարդը հետախուզվում է ծառայության հետ կապված, սահմանապահների, ոստիկանների դոսյեներում ինքնաբերաբար կար, և շատ հաճախ էնտեղ մարդիկ ձերբակալվել են», - ասում է Մանուկյանը:

Պատգամավորը նկատում է՝ եթե, այնուամենայնիվ, սպառնալիքներից բացի, Հայաստան եկողները վարժական հավաքի ծանուցագիր ստանան այս օրերին, օրենքի խախտում է. առաջիկա հավաքը հունիսի 9-ից է, ծանուցումները բաժանված են վաղուց:

«Էսօր ով էլ Ռուսաստանից, Մոսկվայից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից ինքնաթիռից իջնի, ժամկետը անցել է, այլևս որևէ մեկին մինչև օգոստոսի կես ծանուցագիր չեն կարող տալ», - շեշտումէ Մանուկյանը:

Միաժամանակ չի բացառում, որ ծանուցում էլ կտան, կտանեն էլ. - «Հայաստանում իշխանությունը այլևս դատարան է, դատախազ է, ԱԱԾ է, Քննչական է, գաղտնալսող է և բոլոր ֆունկցիաները վերցնում է: Մեր հայրենակիցներից շատ-շատերը, որոնք Ռուսաստանում են ապրում, Ամերիկա, Ֆրանսիա, որոնք այս կամ այն պատճառով եկել են հայրենիք՝ ուրախության, տխրության առիթով, բոլորին դիտում են որպես հանցագործ»:

Դեռևս չորս տարի առաջ էր Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը քննարկման դրել անհնազանդության տարբեր ակցիաներից Ոստիկանություն բերման ենթարկված քաղաքացիներին սահման ուղարկելու առաջարկը: Այն քննարկվեց, ու Ոստիկանությունն էլ պատրաստակամություն հայտնեց ցուցակներ տալ պաշտպանական գերատեսչությանը: Ընդդիմությունը տարիներ շարունակ ահազանգում է՝ վարժական հավաքներով ու սահման ուղարկելու սպառնալիքներով իշխանությունը հեղինակազրկում է բանակը, վարկաբեկում ծառայությունը:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG