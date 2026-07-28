Հզոր երկրաշարժ Ճապոնիայում

Առնվազն 50 մարդ է վիրավորվել Ճապոնիայի հարավում տեղի ունեցած հուժկու երկրաշարժի հետևանքով։ 7․1 բալ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումները արձանագրվել են երկրի հարավային Կյուսյու կղզու Կումամոտո շրջանում։
Reuters-ի տեղեկություններով՝ երկրաշարժի հետևանքով դադարեցվել է երկաթուղային հաղորդակցությունը, վնասվել են մի շարք ավտոմոբիլային կամուրջներ։
Ճապոնական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ երկրաշարժի հետևանքով մասնակիորեն դադարեցվել է կղզու էլեկտրամատակարարումը, շուրջ 40 հազար շինություն հոսանքազրկվել է։
Տեղական իշխանությունները չեն բացառում, որ առաջիկայում տուժածների թիվը կարող է աճել։ Մասնավորապես տեղեկություններ կան Կումամոտոյում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկի փլուզումից հետո փլատակներում գտնվող մարդկանց մասին։