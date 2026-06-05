Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հունգարիան դադարեցնում է աշխատանքային վիզաների տրամադրումը Հայաստանի քաղաքացիներին

Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտի համայնապատկեր, արխիվ
Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտի համայնապատկեր, արխիվ

Հունգարիան դադարեցնում է աշխատանքային վիզաների տրամադրումը Հայաստանի, ինչպես նաև Վրաստանի և Ֆիլիպինների քաղաքացիներին։ Այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։

Հունգարիայի նորանշանակ կառավարության որոշումը ուժի մեջ մտնում այսօրվանից։

«Սա աշխատանք գտնելու նպատակով Հունգարիա ժամանող օտարերկրացիների հոսքը կարգավորելուն ուղղված առաջին քայլն է», - հայտարարել է կառավարության խոսնակը։

Մինչ օրս Հունգարիայի իշխանությունները Հայաստանի, Վրաստանի և Ֆիլիպինների քաղաքացիներին աշխատանքային վիզաներ էին տրամադրում պարզեցված կարգով։


XS
SM
MD
LG