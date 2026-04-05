Հունգարիա տանող գազատարի մոտ պայթուցիկ նյութեր են հայտնաբերվել. Վուչիչը՝ Օրբանին

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին տեղեկացրել է երկու երկրները կապող գազատարի մոտ պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման մասին։ Նա այս մասին գրել է Ֆեյսբուքում։

Վուչիչը նշել է, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ Օրբանին տեղեկացրել է հետաքննության նախնական արդյունքների մասին։ Օրբանը ևս հաղորդել է զրույցի մասին՝ հավելելով, որ դրանից հետո հրավիրել է Հունգարիայի պաշտպանության խորհրդի արտակարգ նիստ։

Վուչիչը լրագրողներին ասել է, որ պայթուցիկ նյութերը հայտնաբերվել են Վելեբիտ գյուղի մոտ՝ «Բալկանյան հոսք» գազատարից մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա, որը «Թուրքական հոսքից» ճյուղավորվում է և Բուլղարիայի ու Սերբիայի միջոցով հասնում Հունգարիա։ Հունգարիան ռուսական գազ է ստանում այս խողովակաշարով։

Միջադեպը տեղի է ունեցել ապրիլի 12-ին Հունգարիայում կայանալիք կարևորագույն ընտրություններից մեկ շաբաթ առաջ:

Փետրվարին Օրբանը խստացրել էր երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների շուրջ անվտանգության միջոցառումները։ Նա բարձրացրել է ընտրությունների խաղադրույքները՝ ասելով, որ դա պատերազմի և խաղաղության միջև ընտրություն էր։



