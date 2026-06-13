Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հնդկաստանում վթարի է ենթարկվել ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ, կան զոհեր

Antonov An-32 ինքնաթիռ, 2009 թ.
Antonov An-32 ինքնաթիռ, 2009 թ.

Այսօր Հնդկաստանում վթարի է ենթարկվել ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ՝ երկրի հյուսիս-արևելքում գտնվող ռազմաօդային ուժերի կայանում վայրէջք կատարելիս, հայտնել են զինված ուժերը։

Ռուսական արտադրության Antonov An-32 ինքնաթիռն այսօր «Ջորհատ քաղաքում վայրէջք կատարելիս վթարի է ենթարկվել», փոխանցում են ռազմաօդային ուժերը։

Հաղորդվում է, որ Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերի հինգ զինծառայողներ են զոհվել, չի նշվում, սակայն, թե քանիսն են ներսում եղել կամ կան արդյոք ողջ մնացածներ:

Սակայն ռազմաօդային ուժերի պաշտոնյան, որը խոսել է անանուն մնալու պայմանով, AFP-ին ասել է, որ երկրորդ օդաչուն ողջ է մնացել։

An-32 ինքնաթիռը հատուկ նախագծված է բարձր լեռնային շրջաններում և ծայրահեղ կլիմայական պայմաններում լավ աշխատելու համար։

Հնդկական ռազմաօդային ուժերը դրանցից մոտ 100-ը օգտագործում են ռազմական մատակարարումների և քաղաքացիական օգնության համար՝ երկրի ամենահեռավոր լեռնային շրջաններում։

XS
SM
MD
LG