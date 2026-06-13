Հնդկաստանում վթարի է ենթարկվել ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ, կան զոհեր

Այսօր Հնդկաստանում վթարի է ենթարկվել ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ՝ երկրի հյուսիս-արևելքում գտնվող ռազմաօդային ուժերի կայանում վայրէջք կատարելիս, հայտնել են զինված ուժերը։
Ռուսական արտադրության Antonov An-32 ինքնաթիռն այսօր «Ջորհատ քաղաքում վայրէջք կատարելիս վթարի է ենթարկվել», փոխանցում են ռազմաօդային ուժերը։
Հաղորդվում է, որ Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերի հինգ զինծառայողներ են զոհվել, չի նշվում, սակայն, թե քանիսն են ներսում եղել կամ կան արդյոք ողջ մնացածներ:
Սակայն ռազմաօդային ուժերի պաշտոնյան, որը խոսել է անանուն մնալու պայմանով, AFP-ին ասել է, որ երկրորդ օդաչուն ողջ է մնացել։
An-32 ինքնաթիռը հատուկ նախագծված է բարձր լեռնային շրջաններում և ծայրահեղ կլիմայական պայմաններում լավ աշխատելու համար։
Հնդկական ռազմաօդային ուժերը դրանցից մոտ 100-ը օգտագործում են ռազմական մատակարարումների և քաղաքացիական օգնության համար՝ երկրի ամենահեռավոր լեռնային շրջաններում։