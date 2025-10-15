Հիբրիդային պատերազմի մեղադրանք՝ ՆԱՏՕ-ից Ռուսաստանին. Լարված, սրված և զինված

Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում ու իսկականի պատրաստվում, աշխարհի ամենամեծ ռազմական դաշինքը՝ ՆԱՏՕ-ն է սա հայտարարում:
Ինչո՞ւ է Արևմուտքը մտահոգ. առաջին պատճառը ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ու նրա սկսած արյունոտ պատերազմն Ուկրաինայում:
Հնարավոր վտանգ են նաև ռուսկան ԱԹՍ-ները, որ հայտնվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների տարածքում և մերձկրեմլյան անթաքույց ատելությունը ՆԱՏՕ-ի դեմ:
Եվրոպայում վտանգավոր են համարում նաև այն, որ ռուսական տնտեսությունը հիմա պատերազմի շուրջ է կառուցվում, իսկ սա նպաստում է, որ Մոսկվայի ռազմական ներուժն աճի:
